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Заря - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Заря - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Зоря

Новина українською

Интересное противостояние ожидает болельщиков в Киеве, где "Заря" будет принимать "Шахтер". Луганский клуб уже турнирных задач не решает, а "горняки" продолжают бороться за второе место. Смогут ли подопечные Бартуловича отобрать очки у именитого соперника?

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В прошлом туре "Заря" на выезде сыграла вничью с ЛНЗ, а "Шахтер" разгромил "Черноморец". Дублем в Одессе отличился Невертон, который неожиданно вышел с первых минут.

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Поединок двадцать восьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Шахтер" состоится в пятницу, 9 мая 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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