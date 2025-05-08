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Заря - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Заря - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Зоря
Интересное противостояние ожидает болельщиков в Киеве, где "Заря" будет принимать "Шахтер". Луганский клуб уже турнирных задач не решает, а "горняки" продолжают бороться за второе место. Смогут ли подопечные Бартуловича отобрать очки у именитого соперника?
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В прошлом туре "Заря" на выезде сыграла вничью с ЛНЗ, а "Шахтер" разгромил "Черноморец". Дублем в Одессе отличился Невертон, который неожиданно вышел с первых минут.
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Поединок двадцать восьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Шахтер" состоится в пятницу, 9 мая 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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