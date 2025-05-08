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Ключевой игрок Оболони пропустит матч УПЛ - таковы условия контракта
Он не сможет помочь "пивоварам" из-за условий аренды с ЛНЗ
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" сыграет дома с ЛНЗ в 28-м туре УПЛ - матч важен в борьбе за выживание.
Главный тренер "пивоваров" Сергей Шищенко не сможет рассчитывать на ключевого защитника команды Петра Стасюка. Он не сыграет против "фиолетовых" по условиям арендного соглашения - контракт футболиста принадлежит именно черкасскому клубу.
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В договоре прописана сумма, которая позволит Петру выйти на поле в матче против ЛНЗ, но "Оболонь" не будет идти на такой шаг, утверждает Sport.ua.
Арендное соглашение Стасюка с "пивоварами" рассчитано на полгода – до конца нынешнего сезона УПЛ. О финансовых аспектах соглашения не разглашаются.
Матч "Оболонь" – ЛНЗ пройдет в субботу, 10 мая.
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