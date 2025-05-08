Полесье – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Обе команды решают свои турнирные задания в конце сезона. "Динамо" борется за чемпионство и имеет гандикап в 4 очка перед "Александрией". "Полесье" вместе с "Карпатами" и "Кривбассом" набрали по 43 очка и претендуют на последнюю вакантную еврокубковую позицию.





РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок двадцать восьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Динамо" состоится в пятницу, 9 мая 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Полісся - Динамо Смотреть трансляцию



Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.