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Полесье – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Полесье -Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.05.25 ⋊ УПЛ UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Обе команды решают свои турнирные задания в конце сезона. "Динамо" борется за чемпионство и имеет гандикап в 4 очка перед "Александрией". "Полесье" вместе с "Карпатами" и "Кривбассом" набрали по 43 очка и претендуют на последнюю вакантную еврокубковую позицию.
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Поединок двадцать восьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Динамо" состоится в пятницу, 9 мая 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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