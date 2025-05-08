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Голкипер Динамо назвал детскую мечту - она не связана с трофеями

Премьер-лига

Руслан Нещерет хочет забить пенальти или штрафной

Голкипер Динамо назвал детскую мечту - она не связана с трофеями

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет рассказал о желании забить пенальти, но подчеркнул, что в команде есть конкуренция за право исполнителя.

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– Почему голкипер не хочет бить пенальти?

– А кто сказал, что не хочет? Не дают. Там идет заруба у ребят, кто ударит пенальти.

У меня таких мыслей [о забитом пенальти] нет, но когда я был маленький, мы играли 5 на 5. Я всегда исполнял штрафные, бил пенальти, забивал. И когда ты играешь во дворе – тебе всегда хочется пробить пенальти.

Есть детская мечта забить пенальти или штрафной, – отметил Нещерет.

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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Алина Ерофеева
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