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Голкипер Динамо назвал детскую мечту - она не связана с трофеями
Руслан Нещерет хочет забить пенальти или штрафной
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет рассказал о желании забить пенальти, но подчеркнул, что в команде есть конкуренция за право исполнителя.
– Почему голкипер не хочет бить пенальти?
– А кто сказал, что не хочет? Не дают. Там идет заруба у ребят, кто ударит пенальти.
У меня таких мыслей [о забитом пенальти] нет, но когда я был маленький, мы играли 5 на 5. Я всегда исполнял штрафные, бил пенальти, забивал. И когда ты играешь во дворе – тебе всегда хочется пробить пенальти.
Есть детская мечта забить пенальти или штрафной, – отметил Нещерет.
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