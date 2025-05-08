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Легионер Зари продолжит выступления за молдавский клуб
Луганчане не против
Фото: FCZoryaLuhansk
Нигерийский защитник "Зари" Кристофер Нваэзе, который зимой перебрался в аренду в молдавский клуб "Милсами", скорее всего, останется там выступать и в дальнейшем.
Как утверждает Telegram-канал "INSIDE UPL", в контракте между клубами предусмотрен пункт о возможном продлении аренды еще на полгода - то есть до конца 2025 года. И им, вероятно, воспользуются.
В Молдове довольны прогрессом нигерийца, а сама "Заря" не будет возражать против пролонгации - у клуба сейчас стабильная пара центральных защитников: Джордан и Башич.
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Напомним, 22-летний Нваэзе присоединился к "Заре" зимой 2024 года из нигерийского клуба "Плато Юнайтед". Переход обошелся луганчанам в символические 10 тысяч евро, хотя на Transfermarkt он фигурировал как свободный агент. При тренере Ковали нигериец был основным защитником команды на пару с Джорданом, но с приходом Бартуловича фактически потерял место в составе, поэтому аренда стала логичным шагом для продолжения развития и игровой практики.
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