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Динамо не нужен еще один игрок - он может перейти в другой клуб УПЛ

Премьер-лига

Речь идет о легионере, играющем в аренде

Динамо не нужен еще один игрок - он может перейти в другой клуб УПЛ

fcdynamo.com

Новина українською

Северомакедонский полузащитник "Динамо" Решат Рамадани, который сейчас выступает в аренде за "Шкендию", вернется в Украину после завершения текущего сезона. Однако он не сможет рассчитывать на место в стартовом составе столичного клуба.

Причина отсутствия перспектив в Киеве - высокая конкуренция в опорной зоне. В распоряжении Александра Шовковского остаются Владимир Бражко и Николай Михайленко, а также из аренды возвращается Навин Малыш. В таких условиях шансов появляться на поле в официальных матчах у Рамадани практически нет.

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Согласно данным источника, 21-летний футболист снова отправится в аренду, но на этот раз в один из клубов УПЛ. Название команды пока не разглашается.

В текущем сезоне Рамадани провел 35 матчей за "Шкендию", забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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