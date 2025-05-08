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Динамо не нужен еще один игрок - он может перейти в другой клуб УПЛ
Речь идет о легионере, играющем в аренде
fcdynamo.com
Северомакедонский полузащитник "Динамо" Решат Рамадани, который сейчас выступает в аренде за "Шкендию", вернется в Украину после завершения текущего сезона. Однако он не сможет рассчитывать на место в стартовом составе столичного клуба.
Причина отсутствия перспектив в Киеве - высокая конкуренция в опорной зоне. В распоряжении Александра Шовковского остаются Владимир Бражко и Николай Михайленко, а также из аренды возвращается Навин Малыш. В таких условиях шансов появляться на поле в официальных матчах у Рамадани практически нет.
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Согласно данным источника, 21-летний футболист снова отправится в аренду, но на этот раз в один из клубов УПЛ. Название команды пока не разглашается.
В текущем сезоне Рамадани провел 35 матчей за "Шкендию", забил один гол и отдал две результативные передачи.
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