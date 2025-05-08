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"Сможет ли он стать лидером в новой стране?". В израильских СМИ поразмышляли о будущем Ермакова в Маккаби
Предстоит борьба за место в старте
Фото: Instagram
Израильские журналисты редакции sport.co.il проанализировали сезон 2024/25 в исполнении арендованного "Александрией" вратаря "Маккаби" Хайфы Георгия Ермакова.
В издании отмечали, что несмотря на то, что "Александрия" проводит успешный сезон - трудно сказать, что в этом есть большая заслуга голкипера.
"Ермаков считается средним вратарем УПЛ, занимая 15-е место из 17-ти по количеству сейвов за игру. С другой стороны, он лидирует в лиге по количеству "сухих" матчей, имея 14 таких", - говорится в статье.
Тот факт, что Ермаков играет за "Александрию" уже несколько лет, а его защитная команда состоит из трех украинцев и одного португальца, безусловно, помогла в построении эффективного взаимодействия, чего не будет в "Маккаби" с одним украинцем (Александром Сиротой) и несколькими легионерами.
Ермаков больше других вратарей продвигает мяч в УПЛ и играет похожую роль в молодежной сборной Украины. Фактически, с показателем 30,8 передач за игру, он делает больше передач, чем любой другой вратарь в израильской лиге с большим отрывом, включая своего будущего конкурента Шарифа Каюфа.
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Работа ног Георгия и лидерские качества могут дать ему преимущество, но в конце концов, как и у любого стража ворот, миссия Ермакова - предотвращать голы. В слишком многих играх этого сезона его считали несфокусированным или просто недостаточно хорошим.
Потому даже в самом стане "Маккаби" утверждают, что Ермакову не обеспечена позиция основного голкипера.
"В свои 23 года он выглядит перспективным, но посредственным вратарем в чемпионате, который сильно ослаб за последние годы", - пишут журналисты в конце.
В текущем сезоне Ермаков провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол.
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