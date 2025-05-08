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Ракицкий признан лучшим игроком Черноморца в апреле
Болельщики оценили его вклад
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Черноморца" Ярослав Ракицкий стал лучшим игроком команды по итогам апреля.
Он набрал наибольшее количество голосов среди болельщиков - 65%. Он опередил в голосовании Дениса Янакова (25%) и Евгения Скибу (10%).
В минувшем месяце Ракицкий провел четыре матча за одесский клуб и отличился ассистом в матче с ЛНЗ (1:0). Остальные три игры "моряки" проиграли.
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Напомним, сейчас "Черноморец" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ. В актике команды Александра Кучера 18 баллов.
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