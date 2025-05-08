  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ракицкий признан лучшим игроком Черноморца в апреле

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ракицкий признан лучшим игроком Черноморца в апреле

Премьер-лига

Болельщики оценили его вклад

Ракицкий признан лучшим игроком Черноморца в апреле

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Черноморца" Ярослав Ракицкий стал лучшим игроком команды по итогам апреля.

Он набрал наибольшее количество голосов среди болельщиков - 65%. Он опередил в голосовании Дениса Янакова (25%) и Евгения Скибу (10%).

В минувшем месяце Ракицкий провел четыре матча за одесский клуб и отличился ассистом в матче с ЛНЗ (1:0). Остальные три игры "моряки" проиграли.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, сейчас "Черноморец" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ. В актике команды Александра Кучера 18 баллов.

Читайте такжеЭксперт: План Черноморца провалился. Кучер не только не помог, но и подпортил себе реноме
По теме
yellow-arrow
УПЛ определила лучших тренера и игрока 21-го тура + символическая сборная
yellow-arrow
Сегодня их дело продолжают новые герои. Кривбасс опубликовал обращение в честь Дня памяти и примирения
yellow-arrow
Израильский гранд поменял решение о возможном продлении аренды с защитником Динамо
Ярослав Ракицкий Черноморец (Одесса) Денис Янаков Евгений Скиба
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости