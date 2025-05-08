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Дата, когда весь мир стремится к гармонии. УПЛ опубликовала обращение ко Дню памяти и примирения
Историю надо помнить
Фото - УПЛ
Украинская Премьер-Лига опубликовала обращение ко Дню памяти и примирения
По словам УПЛ, в этот день весь мир стремится к согласию, чтобы не допустить повторения страшных событий. Лига также почтила память погибших на войне с Россией.
"Сегодня мы отмечаем День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне и вспоминаем миллионы тех, кто принес свою жизнь в жертву, отстаивая мир и свободу от нацистов и фашистов. Это также день, когда весь мир стремится к согласию и примирению, чтобы такие страшные события, которые случились в прошлом, никогда больше не повторились.
Но именно сейчас в Украине снова идет война. Снова трудности и суровые испытания стали частью жизни украинцев. И мы хотим также почтить память тех, кто потерял свою жизнь, защищая Украину от нового нашествия - российского.
В День памяти и примирения мы желаем всем нам крепкого духа, сил, надежды и воли. Пусть будущее принесет нам Победу над рашизмом, мир и процветание!", - написала УПЛ.
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Напомним. 8 мая отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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