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Продолжаем вспоминать человеческий подвиг. Динамо обратилось к болельщикам в День памяти и примирения

Премьер-лига

80 лет назад

Продолжаем вспоминать человеческий подвиг. Динамо обратилось к болельщикам в День памяти и примирения

Фото - УПЛ

Новина українською

"Динамо" обратилось к болельщикам в День памяти и примирения.

Киевский клуб отметил подвиг, который произошел 80 лет назад и поблагодарил украинских защитников, которые защищают независимость.

"Продолжаем вспоминать человеческий подвиг, который остановил глобальное зло 80 лет назад. К сожалению, четвертый год подряд делаем это в условиях полномасштабной войны с новым злом, которое вторглось на нашу землю.

Вечная память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом. Низкий поклон ветеранам. Ежедневная благодарность и поддержка украинским военным, которые сейчас защищают нашу независимость!", - написал клуб.

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8 мая отмечается День памяти и примирения.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко

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