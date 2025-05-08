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Продолжаем вспоминать человеческий подвиг. Динамо обратилось к болельщикам в День памяти и примирения
80 лет назад
Фото - УПЛ
"Динамо" обратилось к болельщикам в День памяти и примирения.
Киевский клуб отметил подвиг, который произошел 80 лет назад и поблагодарил украинских защитников, которые защищают независимость.
"Продолжаем вспоминать человеческий подвиг, который остановил глобальное зло 80 лет назад. К сожалению, четвертый год подряд делаем это в условиях полномасштабной войны с новым злом, которое вторглось на нашу землю.
Вечная память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом. Низкий поклон ветеранам. Ежедневная благодарность и поддержка украинским военным, которые сейчас защищают нашу независимость!", - написал клуб.
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8 мая отмечается День памяти и примирения.
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