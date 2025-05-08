УПЛ определила лучших тренера и игрока 21-го тура + символическая сборная

Украинская Премьер-Лига продолжает отмечать героев сезона 2024/25, дождавшись доигрывания матча "Кривбасс" - "Левый Берег", составила символическую сборную 21-го тура, а также назвала лучших игрока и тренера. Традиционно это было сделано вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ.

Лучшим тренером тура признали Олега Шандрука, который во главе "Вереса" разгромил "Полесье" (5:1). Он опередил Владислава Лупашко ("Карпаты" дома сыграли вничью с "Шахтером" - 0:0) и Младена Бартуловича ("Заря" в гостях сыграла вничью с "Динамо" - 2:2).

В заочном споре за звание лучшего игрока 21-го тура безоговорочную победу одержал герой матча "Верес" - "Полесье" - Руслан Степанюк, который и сам забил два мяча в ворота житомирян, и еще в двух голах принял непосредственное участие (голевая и предголевая передачи). В топ-5 рейтинга также вошли: Александр Филиппов ("Александрия"), Егор Твердохлеб ("Кривбасс"), Яков Кинарейкин ("Карпаты") и Виталий Дахновский ("Верес").

В общем эксперты упоминали 24 футболистов и 8 тренеров на звание героев 21-го тура, а также 53 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Илья Крупский ("Ворскла"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Александр Жовтенко ("Ингулец"), Жан Педросо ("Карпаты"), Евгений Шевченко ("Верес"), Навин Малыш ("Ворскла"), Иван Калюжный ("Александрия"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Олег Пушкарев ("Ингулец").