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Сегодня их дело продолжают новые герои. Кривбасс опубликовал обращение в честь Дня памяти и примирения

Премьер-лига

Подвиг миллиона украинцев - завет для нас

Сегодня их дело продолжают новые герои. Кривбасс опубликовал обращение в честь Дня памяти и примирения

Фото - УПЛ

Новина українською

"Кривбасс" опубликовал обращение в честь Дня памяти и примирения.

Криворожский клуб отметил, что подвиг миллионов украинцев во Второй мировой войне продолжают новые герои - защитники в войне против РФ.

"Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, которые отдали свои жизни за свободу, мир и достоинство. Их подвиг - это не только часть нашей истории, но и завет для нас: беречь мир, ценить независимость и помнить о цене победы.

Сегодня их дело продолжают новые герои - защитники Украины, которые защищают нашу землю от агрессора. Их подвиг - это продолжение борьбы за те же ценности: достоинство, свободу, право быть хозяевами на своей земле.

ФК "Кривбасс" склоняет голову перед всеми, кто отдал жизнь за Украину - вчера и сегодня. Мы помним. Мы сильны. Мы победим. Слава Героям! Слава Украине!", - написал клуб.

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Напомним, что 8 мая отмечается День памяти и примирения.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко

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