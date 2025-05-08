Сегодня их дело продолжают новые герои. Кривбасс опубликовал обращение в честь Дня памяти и примирения

"Кривбасс" опубликовал обращение в честь Дня памяти и примирения.

Криворожский клуб отметил, что подвиг миллионов украинцев во Второй мировой войне продолжают новые герои - защитники в войне против РФ.

"Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, которые отдали свои жизни за свободу, мир и достоинство. Их подвиг - это не только часть нашей истории, но и завет для нас: беречь мир, ценить независимость и помнить о цене победы.

Сегодня их дело продолжают новые герои - защитники Украины, которые защищают нашу землю от агрессора. Их подвиг - это продолжение борьбы за те же ценности: достоинство, свободу, право быть хозяевами на своей земле.

ФК "Кривбасс" склоняет голову перед всеми, кто отдал жизнь за Украину - вчера и сегодня. Мы помним. Мы сильны. Мы победим. Слава Героям! Слава Украине!", - написал клуб.