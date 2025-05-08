Очеретько: Пока не понятно, останусь ли я в Карпатах

22-летний полузащитник Олег Очеретько признался, что не может сказать, останется ли в "Карпатах" или вернется в "Шахтер".

- Ты выступаешь за "Карпаты" на правах аренды. Насколько высока вероятность, что останешься во львовском клубе?

- На этот вопрос пока не могу дать ответа, потому что сам не знаю, что будет дальше. Пока не понятно, буду ли здесь оставаться, или вернусь в "Шахтер". Посмотрим уже по завершении сезона, - сказал Очеретько.

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Напомним, арендное соглашение хавбека с "Карпатами" рассчитано до конца этого сезона. Его контракт с "горняки" действителен до 31 декабря 2027 года.

В текущем сезоне он провел 26 матчей за львовян во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.