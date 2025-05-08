  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Очеретько: Пока не понятно, останусь ли я в Карпатах

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очеретько: Пока не понятно, останусь ли я в Карпатах

Премьер-лига

Контракт хавбека принадлежит "Шахтеру"

Очеретько: Пока не понятно, останусь ли я в Карпатах

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

22-летний полузащитник Олег Очеретько признался, что не может сказать, останется ли в "Карпатах" или вернется в "Шахтер".

- Ты выступаешь за "Карпаты" на правах аренды. Насколько высока вероятность, что останешься во львовском клубе?

- На этот вопрос пока не могу дать ответа, потому что сам не знаю, что будет дальше. Пока не понятно, буду ли здесь оставаться, или вернусь в "Шахтер". Посмотрим уже по завершении сезона, - сказал Очеретько.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, арендное соглашение хавбека с "Карпатами" рассчитано до конца этого сезона. Его контракт с "горняки" действителен до 31 декабря 2027 года.

В текущем сезоне он провел 26 матчей за львовян во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Читайте такжеЛупашко – о судействе: Кто-то хочет, чтобы мы не достигли к чему идем. Это неслучайно
По теме
yellow-arrow
Бывший тренер Вереса трудоустроился в детской академии клуба
yellow-arrow
Кузык - о победе над Левым Берегом: Сделали выводы и забили четыре гола
yellow-arrow
Очеретько: У Судакова есть все качества, чтобы заиграть в топовом европейском чемпионате
Шахтер (Донецк) Олег Очеретько Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости