Клубы УПЛ не поддержали идею Шахтера о сокращении лиги - СМИ

На вчерашнем совете в Доме футбола представитель "Шахтера" - генеральный секретарь Александр Черкасов озвучил идею по сокращению элитного дивизиона до 12 клубов - полноценные два круга и деление на две шестерки с еще двумя кругами.

Согласно такой формуле, в итоге команды сыграют 32 матча, что уже было в УПЛ с 2016-го по 2020 годы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации ТаТоТаке, во время живой дискуссии предложения "Шахтера" поддержал один клуб в УПЛ - "Полесье". 14 других клубов высказались за сохранение действующего формата.