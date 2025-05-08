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Клубы УПЛ не поддержали идею Шахтера о сокращении лиги - СМИ
Лишь один клуб одобрил инициативу дончан
fclb.com.ua
На вчерашнем совете в Доме футбола представитель "Шахтера" - генеральный секретарь Александр Черкасов озвучил идею по сокращению элитного дивизиона до 12 клубов - полноценные два круга и деление на две шестерки с еще двумя кругами.
Согласно такой формуле, в итоге команды сыграют 32 матча, что уже было в УПЛ с 2016-го по 2020 годы.
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По информации ТаТоТаке, во время живой дискуссии предложения "Шахтера" поддержал один клуб в УПЛ - "Полесье". 14 других клубов высказались за сохранение действующего формата.
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