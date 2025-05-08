Кот в мешке, зато за миску супа: в чем логика приглашения Анхеля Торреса в Динамо

Впервые Анхель Торрес попал в наше инфопространство весной 2024-го — именно тогда мельком промелькнула новость, что колумбийцем интересуется “Динамо”. Прошло чуть больше года и вот нападающий поставил подпись под трудовым договором — до лета 2028-го.

Надо сказать, что известие о трансфере промелькнуло на удивление буднично. Но возник резонный вопрос: что это за фрукт и с чем его едят? Поможем вам с этим разобраться.

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Достался совершенно бесплатно, ведь находился на вольных хлебах. В апреле 2024-го Торреса обвинили в изнасиловании — несколькими неделями ранее футболист познакомился с 21-летней девушкой в ночном клубе, проследовал к ее дому и согласно показаниям потерпевшей был слишком настойчивым.

По вердикту девятидневного суда, который состоялся в начале апреля этого года, Анхеля оправдали, поэтому можно вполне констатировать — репутация пусть и подмочена, но формально не придраться. Не виноват.

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Австралийский “Сентрал-Кост Маринерс”, на чьем балансе числился вингер, взял паузу, однако на фоне скандала все же отказался от услуг — это не выглядело как наказание в привычном понимании слова, просто летом 2025-го истекал контракт и над его пролонгацией никто беспокоиться не стал.

Впрочем, свой фактически неотвратимый штрих подвела тамошняя федерация: “Учитывая вероятные серьезные уголовные правонарушения, в совершении которых обвиняется Торрес, Футбольная ассоциация Австралии немедленно наложила дисквалификацию без учета вины”.

С того момента — самостоятельное поддержание формы. Остается надеяться, что спасительный круг, брошенный киевлянами, действительно замотивирует к активным и, что важно, эффективным усилиям.

Является воспитанником колумбийской “Реал Академии”, в восемнадцать за 1,35 миллиона евро присоединился к системе “Порту”. В молодежке пересекся с Жуаном Мариу (сейчас — 175 матчей за основу «драконов») и Фабиу Силвой, в 2020-м приобретенным “Вулверхэмптоном” за 40 миллионов евро (провалился по всем фронтам).

Добротно сыграл в Юношеской лиге УЕФА и, в конце концов, поднял над головой этот трофей. Задействовался против “Шальке” (забил гол), “Галатасарая”, московского “Локомотива”, “Тоттенхэма” (еще один точный удар), “Мидтьюлланна”, “Хоффенхайма” и “Челси”. В финале португальцы зафиксировали 3:1 в свою пользу, а наш герой отдал передачу, в результате чего были открыты цифры на табло и задан общий тон встречи.

А вот взрослая планка — это совсем другое. В 2022-м Торрес внезапно присоединился к мальтийскому “Бальцану”, отгрузил 16+9 в 29 выходах на поле, запрыгнул в тройку лучших бомбардиров и помог команде благодаря лучшим показателям финишировать в топ-четверке.

В споре за возможность отобраться в Лигу конференций таки получил это право, причем в важнейшем поединке поразил ворота “Хибернианса” и гарантировал итоговую победу 3:2. Соответственно имеет международный опыт — в квалификации ЛК прошел словенский “Домжале” (ассист), но остановился на белорусском “Немане”.

Успех привлек вышеупомянутый “Сентрал-Кост Маринерс”, и Торрес снова порадовал приятными глазу персональными достижениями — в течение кампании 2023/24 принял участие в 33 матчах и выдал 15+7. Солидный вклад повлиял на чемпионскую борьбу — “Маринерс” захватил лидерство в таблице, затем выдержал сопротивление в плейоф финальной серии и был по делу вознагражден национальным золотом.

Как реагировать на перформанс Анхеля? Вроде и достижения есть, и голы присутствуют — от них можно оттолкнуться? Ну, смех да и только. Как бы мы ни шутили над планкой украинской Премьер-лиги, ни рассказывали о пробитом дне, наш чемпионат опережает мальтийский почти на два десятка позиций. Австралия? Тоже есть наглядный пример — Милош Нинкович, который хоть и старался в “Динамо”, сполна себя не реализовал (в частности, из-за повышенной травматичности), зато за океаном превратился в настоящую суперзвезду. Весь бэкграунд Торреса не стоит даже выеденного яйца, он кот в мешке, которому придется доказывать профессиональную готовность.

Чем на бумаге подкупает? Правый вингер, но с неплохими скиллами на противоположном фланге (да еще и ударная нога — левая). Понятно, что прямыми конкурентами являются Андрей Ярмоленко и Назарий Волошин, но до конца не ясно, какая роль уготована подписанту. Это в “Динамо” готовятся к потенциальному уходу Ярмолы (маловероятный вариант — нападающий в хороших кондициях и идет к рекорду УПЛ) или не доверяют/надеются стимулировать Волошина? Безусловно, когда-то Андрей Николаевич завершит карьеру, но будет ли до тех дней колумбиец?

Слева — Кабаев и Брагару, и здесь есть куда развивать мысль. Максим еще не дотягивает до старта, да и в целом способен отработать в обороне, что неоднократно наблюдалось в одесском “Черноморце”. То есть, здесь есть поле для манипуляций, и Торрес — альтернатива (по крайней мере, на время проверки) Кабаеву.

Чувствуется хорошая скорость, присутствуют дриблинг, “чтение” эпизода — все довольно приемлемо. Но опять же — достаточно ли этого в УПЛ? Если просмотреть хайлайты, то защита в А-лиге откровенно занимается невесть чем, динамика невысокая, куча свободного пространства, а значит и шансов для удара. Банально больше времени на принятие решения, неторопливый прессинг, поэтому не удивимся, что Анхелю придется помучиться в наших широтах, где у команд преимущественно низкий блок, готовность пойти в жесткий подкат и вмастить локтем.

Самый весомый плюс заключается в том, что “Динамо” абсолютно нечего терять. Что-то получится? Прекрасно. Обречен довольствоваться крохами времени, вскоре где-то пропадет в дубле или отправится в странствия по арендам? Давайте честно — “бело-синим” не привыкать к сценарию вот такого рода.

Где-то менеджмент угадал и имел очевидный профит — достаточно похвалить Карлоса Де Пену, который себя зарекомендовал исключительно с хорошей стороны и заслуженно оформил пять титулов. Радослава Петровича посчастливилось выторговать лиссабонскому “Спортингу” за 1 миллион евро, Карлос Самбрано, несмотря на скандал в клубе, перебрался в “Боку Хуниорс” за полтора — чем не пополнение бюджета, скажем так, на ровном месте?

Прибытие Торреса не назовешь каким-то риском, потому что ожидания максимально занижены. Возможно, это даже хорошо — а вдруг перед нами предстанет мастер, способный забивать голы «пачками»? Эффект неожиданности никто не отменял.

Огорчает только одно: очевидно, пока что Александр Шовковский скептически оценивает мощности U-19, где “разрывает” тот же Дмитрий Кремчанин и выданной им статистикой якобы должен наконец-то привлечь должное внимание.

Сейчас вингер имеет в активе 33 результативных действия, совершенные в 29 поединках, но кроме “знаменитого” юношеского первенства, чей уровень не критикует разве что ленивый, здорово выступил в Юношеской лиге УЕФА. 1 гол и 3 ассиста изрядно помогли Игорю Костюку в решении конкретных задач и должны были бы подтолкнуть “Динамо” к хотя бы промежуточным выводам. “А почему бы не попробовать привлечь в главную команду? А там поживем-посмотрим” — что-то в подобном духе.

Вместо этого мы приняли новичка, неизвестного большинству, который в ближайшем будущем получит практику и этим автоматически отберет шанс у кого-то из молодых и перспективных. Если же латиноамериканский “кейс” в конце для полного счастья “выгорит”, то будет вдвойне обиднее - как ни крути, рядом есть альтернатива, на которую не стыдно поставить.

Фото - ФК "Динамо" (Киев) / автор - неизвестен