"Я застенчивый парень". Нещерет рассказал, какую профессию он точно не выбрал бы

Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет порассуждал о том, кем бы он стал, если бы не футбол. Также он рассказал, где точно не видит себя в профессии.

— Если бы на футбол, кем бы ты стал?

— Не знаю, честно, не задумывался над этим. Не знаю, может, каким-то баристой был бы, если я кофеман.

– Ты видел себя когда-то, может быть, представлял на сцене или в кино сниматься?

– Нет, я такой застенчивый парень, и мне это не очень нравится. Знаешь, выходить на сцену... Я всегда волнуюсь. Когда даже выходил к доске в школе, волновался, потому что там все смотрят на меня. А меня сейчас, кстати, спрашивают: "А как ты в футболе так, типа, абстрагируешься от всего?" Я не знаю. Говорю: ну, футбол — это мое любимое дело, и шум, гам идущий с трибун — все равно. У тебя фокус на матче, и ты спокойно к этому относишься.

– То есть ты всегда волнуешься, когда выходишь выступать публично?

– Ну, не то чтобы волнуюсь – у меня нет много практики. Если бы была практика — выходить, какие-то речи давать, — да, но если ее нет, то, конечно, ты будешь волноваться.

– Ну, вот сегодня волновался, когда шел сюда на интервью?

– Нет.

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– А почему? Не волновался, потому что опыт какой-то есть?

– Ну, опыт, да. Я же говорю: если есть практика, то спокойнее к этому относишься, - рассказал Нещерет.