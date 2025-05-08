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Очеретько: У Судакова есть все качества, чтобы заиграть в топовом европейском чемпионате

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Упомянул многих

Очеретько: У Судакова есть все качества, чтобы заиграть в топовом европейском чемпионате

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Арендованный у "Шахтера" полузащитник "Карпат" Олег Очеретько поделился мыслями о бывших одноклубниках в донецком клубе.

- В "Шахтере" твоими партнерами по команде были, в частности, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Анатолий Трубин. Почему они крутые?

- У каждого свои сильные стороны. Толя очень грамотно выбирал позицию во вратарской зоне. Мне это нравилось. Миша - это скорость, он любит побегать с кем-то на свободном пространстве. У Жоры классное видение поля. У каждого разные данные.

- Веришь, что Судаков сможет заиграть в топовом европейском чемпионате?

- Конечно. У него есть все качества. Главное, чтобы было развитие. Всегда есть куда расти. Важно находить для себя мотивацию и не опускать рук. Тогда у него все получится.

- Кто вообще самый большой мастер, с которым тебе приходилось играть за одну команду?

- Да много таких игроков было. Из украинцев... в "Днепре-1" мне очень нравился Пихаленок. Он имел отличный контроль мяча. А еще - Руслан Бабенко, с ним было очень удобно играть, он хорошо видит поле, контролирует мяч. Делает все как по учебнику.

- А если еще и иностранцев рассмотреть?

- Тайсон и Марлос. Почему Тайсон: он мастер обыграть один в один, иногда и двух соперников. У него бешеная скорость была.

А насчет Марлоса - это игрок мини-футбола. Я видел на тренировках, как у него 3-4 игрока хотят забрать мяч на маленьком клочке поля. Но он своими ножками так ловко укрощал мяч, что отобрать у него было невозможно.

И когда он стягивал на себя четырех игроков на коротком пространстве и начинал их возить, а потом еще и пробрасывал кому-то между ног, это была какая-то магия», - сказал Очеретько.

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Тайсон Руслан Бабенко Марлос Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок Михаил Мудрик Олег Очеретько Георгий Судаков Анатолий Трубин Карпаты (Львов)
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Источник:
Football.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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