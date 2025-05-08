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Кузык - о победе над Левым Берегом: Сделали выводы и забили четыре гола
"Кривбасс" не оставил шансов своему сопернику
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал домашнюю победу над "Левым Берегом" (4:0) в перенесенном матче 21-го тура УПЛ.
- Денис, поздравляем с победой. Как все прошло?
- Спасибо! Очень хорошая игра получилась: забили четыре гола. Очень рады, что нас, можно сказать, "прорвало", ведь предыдущие два матча мы не забивали. Но сделали выводы и забили на этот раз четыре гола. Двигаемся дальше, впереди три очень важных матча. Сегодня празднуем, а дальше готовимся к следующему сопернику.
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- Твой первый гол в сезоне. Какие эмоции?
- Да, не забивал еще в этом сезоне. Очень рад этому. Что тут еще можно сказать (улыбается). Очень рад.
- Относительно соперника. Как можешь оценить их сопротивление?
- Они неплохо играют в обороне, поэтому сначала было трудно их расшатать. Но в конце концов мы это сделали - забили гол и они раскрылись. Нам это подчеркивали - они раскрываются именно после забитого гола. Мы довели дело до конца и забили еще три мяча, - сказал Кузык.
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