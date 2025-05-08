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Бывший тренер Вереса трудоустроился в детской академии клуба

Премьер-лига

Дмитрий Бабенко вернулся в структуру ровенчан

Бывший тренер Вереса трудоустроился в детской академии клуба

Фото: НК Верес

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46-летний украинский тренер Дмитрий Бабенко, который ранее уже работал в "Вересе" в штабе Юрия Вирта, возвращается в ровенский клуб.

Как сообщает официальный сайт ровенчан, отныне он будет работать в детской футбольной академии "красно-черных".

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Дмитрий Бабенко родился в Луганске. Выступал за луганскую "Зарю", ужгородскую "Говерлу", литовскую "Лиетаву" и "Минай". С 2019 по 2023 год работал тренером вратарей ровенского "Вереса" в штабе Юрия Вирта.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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