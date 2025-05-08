  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Шахтер - Динамо установил рекорд по телепросмотрам в сезоне

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Шахтер - Динамо установил рекорд по телепросмотрам в сезоне

Премьер-лига

Украинское Классическое вызвало феноменальный интерес среди зрителей

Матч Шахтер - Динамо установил рекорд по телепросмотрам в сезоне

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинское классическое, встречу "Шахтера" и "Динамо" (2:2) в 26-м туре, в прямой трансляции на УПЛ ТВ посмотрела рекордная в сезоне 2024/25 аудитория - около 700 тысяч зрителей, информирует пресс-служба лиги.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Учитывая отсутствие трансляции в YouTube или на других бесплатных источниках, это просто феноменальный показатель, ведь каждый из 692 690 зрителей смотрел матч отечественных грандов на платных кабельных и ОТТ-платформах.

Более того - по данным агентства Bigdata, во время матча "Шахтер" - "Динамо" телеканал УПЛ ТВ собрал наибольшую долю аудитории среди более 300 украинских телеканалов (колоссальные 19,8%), значительно опередив общенациональные информационные и развлекательные каналы.

Читайте такжеДосталось и Суркису. КДК УАФ наказал Динамо и Шахтер после драки в матче U-19
Матч Шахтер - Динамо установил рекорд по телепросмотрам в сезоне - изображение 1
Фото: УПЛ
По теме
yellow-arrow
Полесье – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025
yellow-arrow
Бывший тренер Вереса трудоустроился в детской академии клуба
yellow-arrow
Кузык - о победе над Левым Берегом: Сделали выводы и забили четыре гола
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости