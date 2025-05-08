Матч Шахтер - Динамо установил рекорд по телепросмотрам в сезоне

Украинское классическое, встречу "Шахтера" и "Динамо" (2:2) в 26-м туре, в прямой трансляции на УПЛ ТВ посмотрела рекордная в сезоне 2024/25 аудитория - около 700 тысяч зрителей, информирует пресс-служба лиги.

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Учитывая отсутствие трансляции в YouTube или на других бесплатных источниках, это просто феноменальный показатель, ведь каждый из 692 690 зрителей смотрел матч отечественных грандов на платных кабельных и ОТТ-платформах.

Более того - по данным агентства Bigdata, во время матча "Шахтер" - "Динамо" телеканал УПЛ ТВ собрал наибольшую долю аудитории среди более 300 украинских телеканалов (колоссальные 19,8%), значительно опередив общенациональные информационные и развлекательные каналы.

Фото: УПЛ