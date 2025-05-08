Нещерет: Раньше я хотел уйти в аренду, но кто меня отпустит?

Голкипер "Динамо" Руслан Нащерет объяснил, почему он оставался в киевском клубе и ждал своего шанса закрепиться в основе киевского клуба. Руслан заявил, что ему никто не позволил бы уйти в аренду.

"Да, я хотел в аренду уйти, но глядя на ситуацию, которая была, то есть Денис Бойко ушел из "Динамо", ну вот куда кто меня отпустит в ту аренду? Ну условно я, возможно, понимал, что на данном этапе опыта мне еще не хватает, но я делаю все от себя возможное, чтобы играть на самом высоком уровне, который только может быть", – признался Нещерет.

Напомним, что Нещерет с тал основным в "Динамо" после ухода Георгия Бущана в "Аль-Шабаб" этой зимой.

В нынешнем сезоне Руслан отыграл 15 поединков, в которых семь раз сохранил свои ворота "сухими".