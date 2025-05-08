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Динамо будет вынуждено продать легионера. Его жена против возвращения в Украину

Премьер-лига
Обновлено

Витиньо - один из немногих бразильцев, который изначально неплохо вписался в состав киевлян

Динамо будет вынуждено продать легионера. Его жена против возвращения в Украину

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер "Динамо" Витиньо, который играет в аренде за бразильский "Интернасьональ", вероятно, продолжит свои выступления в Бразилии.

В "Динамо" игрок приехал еще до начала полномасштабной войны за сумму около 6 миллионов евро и поначалу вполне неплохо себя проявлял в киевской команде, но после начала полномасштабного вторжения игрок отправился в ряд аренд в клубы Бразилии. Сначала было возвращение в родной "Атлетико Паранаэнсе", потом — "Ред Булл Брагантино", а сейчас он выступает за "Интернасьональ".

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Соглашение футболиста с бразильской командой заканчивается в июне 2025 года и он должен вернуться в расположение киевского клуба. Тем более, что Витиньо готов был вернуться в Киев и бороться за место в стартовом составе "Динамо", но против возвращения в Украину, где идет война, выступает жена игрока.

И поэтому, судя по всему, руководству "Динамо" придется согласиться на продажу Витиньо, тем более, что интерес на него есть, а цена колеблется в пределах довольно неплохих 7-8 млн евро.

Ну и отметим, что в текущем сезоне вингер провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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