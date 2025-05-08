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Хавбек Карпат высказался о еврокубковых амбициях львовян
Олег Очеретько - о завершении сезона для Карпат
Фото: ФК Карпати Львів
Хавбек "
"Тот путь, который "Карпаты" проходят сейчас – это тяжело. Если мы преодолеем все препятствия и, дай Бог, попадем в еврокубки, это будет большой опыт для нас. У нас есть такие амбиции, и мы хотели бы попробовать свои силы на международной арене.
Беспроигрышная серия из 9 матчей? Каждый человек находит для себя мотивацию не проигрывать в каждом матче. Мы все стараемся прогрессировать на тренировках. Если ты полностью проходишь тренировочный цикл, всю неделю тренируешься с позитивом – это влияет на игру.
Матч против "Александрии"? То, что Руслан Ротань сделал с "Александрией", как они играют, как контролируют мяч… Это ярко демонстрирует качества тренера, который успешно доносит до игроков информацию о том, в какой футбол он хочет играть, - рассказал Очеретько.
Напомним, что "Карпаты" на данный момент идут на 6-м месте в турнирной таблице, имея равенство очков с "Кривбассом" и "Полесьем", но уступая по дополнительным параметрам.
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