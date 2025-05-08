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"Чтобы чуть больше разобраться в футболе с другой стороны", - Виталий Вернидуб рассказал, почему выбрал курсы PASS

Премьер-лига
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Виталий Вернидуб - о курсах PASS и про еврокубковые амбиции Кривбасса

"Чтобы чуть больше разобраться в футболе с другой стороны", - Виталий Вернидуб рассказал, почему выбрал курсы PASS

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Помощник главного тренера "Кривбасса" Юрий Вернидуба, его сын Виталий, высказался о борьбе команды за еврокубковую зону и рассказал, с какой целью пошел на курсы PASS.

"Мы сегодня разговаривали с Юрием Николаевичем, он тоже это подтвердил, что "Кривбасс" борется за попадание в еврокубки. Когда ты один сезон занимаешь 3-е место, потом его подтвердить очень тяжело.

И когда ты много игроков продаешь или с кем-то прощаешься, держать эту планку очень тяжело. И в этом году что клуб делает, и команда, ребята – за 3 тура до конца чемпионата мы в игре.

Мне очень нравятся курсы PASS, потому что когда ты получаешь новые знания – это круто. Сейчас такое время, когда нет возможности уехать куда-то и учиться. Тем более, когда есть образовательная платформа, которая дает тебе знания на украинском языке – это очень круто.

Выбрал для того, чтобы чуть больше разобраться в футболе с другой стороны, потому что мне это тоже очень интересно и это неотъемлемая часть тренерства", – сказал Вернидуб.

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Источник:
Футбол TIME
Опубликовал: Михаил Черныш
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