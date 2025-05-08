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Нещерет: Сейчас футболисты Динамо больше играют в CS. Биловар – это вообще наш S1mple
Во что играют игроки Динамо?
fcdynamo.com
Голкипер "
"Я играю в FIFA, NHL. NBA – спортивные игры.
Знаю, что Ванат лучше всего играет в FIFA. Он еще в Академии мощно играл. Теперь не знаю.
Сейчас ребята играют в Counter-Strike больше. Крис Биловар – это вообще, S1mple наш. Он очень классно играет", – сказал Нещерет.
Напомним, что Александр "s1mple" Костылев – украинский киберспортсмен, лучший игрок в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV по итогам 2018, 2021 и 2022 годов.
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