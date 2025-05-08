Нещерет: Сейчас футболисты Динамо больше играют в CS. Биловар – это вообще наш S1mple

Голкипер " Динамо " Руслан Нещерет рассказал, в какие компьютерные игры играют футболисты команды.

"Я играю в FIFA, NHL. NBA – спортивные игры.

Знаю, что Ванат лучше всего играет в FIFA. Он еще в Академии мощно играл. Теперь не знаю.

Сейчас ребята играют в Counter-Strike больше. Крис Биловар – это вообще, S1mple наш. Он очень классно играет", – сказал Нещерет.