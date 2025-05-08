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Нещерет: Сейчас футболисты Динамо больше играют в CS. Биловар – это вообще наш S1mple

Премьер-лига
Обновлено

Во что играют игроки Динамо?

Нещерет: Сейчас футболисты Динамо больше играют в CS. Биловар – это вообще наш S1mple

fcdynamo.com

Новина українською

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет рассказал, в какие компьютерные игры играют футболисты команды.

"Я играю в FIFA, NHL. NBA – спортивные игры.

Знаю, что Ванат лучше всего играет в FIFA. Он еще в Академии мощно играл. Теперь не знаю.

Сейчас ребята играют в Counter-Strike больше. Крис Биловар – это вообще, S1mple наш. Он очень классно играет", – сказал Нещерет.

Напомним, что Александр "s1mple" Костылев – украинский киберспортсмен, лучший игрок в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV по итогам 2018, 2021 и 2022 годов.

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Динамо (Киев) Руслан Нещерет Кристиан Биловар Владислав Ванат Александр Костылев
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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
08.05.2025 в 21:34
Попробуйте у футбол пограти, пацани накомп"юрені.
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Комментарии 1
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
08.05.2025 в 21:34
Попробуйте у футбол пограти, пацани накомп"юрені.
Ответить
0
0

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