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Форвард Динамо U-19: Одна победа - и мы чемпионы. Давление ощущается

Премьер-лига
Обновлено

Динамо обыграло Полесье и продолжает борьбу за титул в чемпионате U-19

Форвард Динамо U-19: Одна победа - и мы чемпионы. Давление ощущается

fcdynamo.com

Новина українською

Форвард "Динамо" U-19 Матвей Пономаренко прокомментировал победу над "Полесьем" U-19 в 28-м туре юношеского чемпионата U-19 (3:1).

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– В первом круге "Динамо" обыграло "Полесье" с минимальным преимуществом (2:1), и сейчас победитель определился в концовке матча. Это неудобный соперник для вашей команды?

– Игра действительно складывалась для нас тяжело, потому что в первом тайме не удалось реализовать свои моменты. Возможно, началась какая-то паника, определённое волнение. В целом у "Полесья" хорошая команда, у них есть всё, чтобы в будущем играть на высоком уровне. У нас сейчас непростые матчи, каждая игра принципиальна – осталась одна победа, и мы становимся чемпионами. И все поединки на пути к золотым медалям нелёгкие.

– Игорь Костюк сказал, что на футболистов психологически давит осознание того, что чемпионство уже близко...

– Да, это давление действительно ощущается, ведь борьба за чемпионство продолжается. Но я считаю, что, выходя на поле, нужно это бремя сбрасывать и получать удовольствие от игры и эмоций, которые она приносит.

– В прошлом сезоне "Динамо" стало чемпионом после долгого перерыва, а в этом защищает титул лучшей юношеской команды Украины. Когда было сложнее?

– Защищать титул всегда сложнее, чем его завоёвывать. Но если говорить конкретно о юношеском чемпионате, то в прошлом году конкуренция была сильнее – со стороны тех же "Руха" или "Днепра-1", плюс играли ребята 2004–2005 годов рождения. Так что легко не было ни в прошлом сезоне, ни в этом (улыбается).

– Сегодня тебе удалось забить. Такие моменты добавляют уверенности на фоне того, как трудно было возвращаться после травмы, которая надолго вывела тебя из игры?

– Конечно, было тяжело, тем более что на прошлой неделе я полностью пропустил тренировки из-за болезни. Для нападающего голы – это самое важное, это стимул продолжать работать над собой.

– Сезон чемпионата U-19 близится к завершению, впереди – полноценный переход во взрослый футбол, в первую команду "Динамо". Готов ли ты к этому, к конкуренции за место в основном составе?

– Без сомнений. Ставлю перед собой только такие цели.

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Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Матвей Пономаренко
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
08.05.2025 в 21:26
По великому рахунку то U-19, то тренування в ігровому режимі для відточення майстерності та напрацювання командних дій! А титулу, ТА ТО ТАКЕ для загальної статистики... Ми маємо чемпіонів Європи серед молоді, а хто з них демонструє чемпіонську гру навіть в УПЛ? В минулому році шукали де наразі ПЕРЕМОЖЦІ молодіжного ЛЧ а не видно! Бо битися-боротися та проявляти майстерність серед однолітків чи серед дорослих, це зовсім інший футбол!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
08.05.2025 в 21:26
По великому рахунку то U-19, то тренування в ігровому режимі для відточення майстерності та напрацювання командних дій! А титулу, ТА ТО ТАКЕ для загальної статистики... Ми маємо чемпіонів Європи серед молоді, а хто з них демонструє чемпіонську гру навіть в УПЛ? В минулому році шукали де наразі ПЕРЕМОЖЦІ молодіжного ЛЧ а не видно! Бо битися-боротися та проявляти майстерність серед однолітків чи серед дорослих, це зовсім інший футбол!
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