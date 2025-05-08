Срна в Стамбуле провел встречу с потенциальным новым тренером Шахтера, - источник

СМИ продолжают писать о том, что " Шахтер " намерен заменить главного тренера команды Марино Пушича, на Арду Турана, который сейчас возглавляет турецкий "Эюпспор".

Как сообщает турецкий журналист Ягиз Санбуджоглу спортивный директор "горняков" Дарио Срна недавно в Стамбуле имел встречу с Тураном.

Интересно, что не так давно турецкие СМИ также писали, что представители "Шахтера" якобы встречались с Тураном в Лондоне, хотя в донецком клубе пока что отрицают факт переговоров.

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Напомним, что Туран дает сенсационный результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" - в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, где она сейчас идет на 6-м месте.

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Также стоит отметить, что Арда Туран – известная личность в турецком, европейском и мировом футболе. В качестве футболиста он успел поиграть за "Галатасарай", "Атлетико" и "Барселону". В 2022 году завершил карьеру игрока, а весной 2023-го перешел на тренерскую стезю, приняв "Эюпспор".