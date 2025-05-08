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Срна в Стамбуле провел встречу с потенциальным новым тренером Шахтера, - источник
Переговоры продолжаются?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
СМИ продолжают писать о том, что "
Как сообщает турецкий журналист Ягиз Санбуджоглу спортивный директор "горняков" Дарио Срна недавно в Стамбуле имел встречу с Тураном.
Интересно, что не так давно турецкие СМИ также писали, что представители "Шахтера" якобы встречались с Тураном в Лондоне, хотя в донецком клубе пока что отрицают факт переговоров.
Напомним, что Туран дает сенсационный результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" - в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, где она сейчас идет на 6-м месте.
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Также стоит отметить, что Арда Туран – известная личность в турецком, европейском и мировом футболе. В качестве футболиста он успел поиграть за "Галатасарай", "Атлетико" и "Барселону". В 2022 году завершил карьеру игрока, а весной 2023-го перешел на тренерскую стезю, приняв "Эюпспор".
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