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Йовичевич получил предложение возглавить клуб УПЛ с еврокубковыми амбициями
Но ответил вежливым отказом
ludogorets.com
Известный в Украине тренер Игор Йовичевич, который сейчас работает с болгарским "Лудогорцем", получил предварительный запрос от одного из клубов УПЛ с еврокубковыми амбициями.
Как пишет ТаТоТаке, речь шла о возможном подписании контракта с нового сезона.
Впрочем, на это предложение тренер ответил вежливым отказом, и на это у него есть своя аргументация – возможность играть на уровне Лиги чемпионов, находясь в мирной стране.
Напомним, что 51-летний тренер в Украине известен по работе с "Шахтером", "Днепром-1" и "Карпатами".
Прошлым летом Йовичевич принял "Лудогорец" и привел его к очередному чемпионству в Болгарии.
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