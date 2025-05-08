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Йовичевич получил предложение возглавить клуб УПЛ с еврокубковыми амбициями

Премьер-лига
Обновлено

Но ответил вежливым отказом

Йовичевич получил предложение возглавить клуб УПЛ с еврокубковыми амбициями

ludogorets.com

Новина українською

Известный в Украине тренер Игор Йовичевич, который сейчас работает с болгарским "Лудогорцем", получил предварительный запрос от одного из клубов УПЛ с еврокубковыми амбициями.

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Как пишет ТаТоТаке, речь шла о возможном подписании контракта с нового сезона.

Впрочем, на это предложение тренер ответил вежливым отказом, и на это у него есть своя аргументация – возможность играть на уровне Лиги чемпионов, находясь в мирной стране.

Напомним, что 51-летний тренер в Украине известен по работе с "Шахтером", "Днепром-1" и "Карпатами".

Прошлым летом Йовичевич принял "Лудогорец" и привел его к очередному чемпионству в Болгарии.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
08.05.2025 в 20:27
Шахтёр что ли?:)
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
08.05.2025 в 20:27
Шахтёр что ли?:)
Ответить
0
0

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