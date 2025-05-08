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Будковский: Ставлю планку забить минимум 10 голов за сезон. Считаю, что для форварда это минимум
Сейчас у Филиппа 8 голов за Зарю
instagram.com/zoryaluhansk
Форвард "
– Филипп, в матче с "ЛНЗ" вы забили свой 50-й гол в УПЛ! Какие эмоции вы испытываете от такого достижения?
– Это очень приятные эмоции, маленькое личное достижение. Но понимаю, что моментов было много и мог забить больше… Поэтому есть над чем работать.
– Какой свой гол в футболке "Зари" на данный момент считаете самым важным?
– Для меня все голы лучшие, потому что для нападающего главное забивать, и чтобы команда побеждала. Ибо футбол – это коллективный вид спорта. Забивать всегда приятно.
– Какую планку ставите перед собой? Сколько еще хотите забить в УПЛ?
– Во-первых, планку всегда ставлю следующую: 10 голов за сезон хочется забивать. Считаю, для нападающего – это минимум, который должен быть. И главное – это забивать в каждом матче.
– В этом сезоне вы отличились 8 голами в УПЛ. Попробуете выполнить поставленную перед собой задачу, а именно забить 10 мячей в этой кампании?
– Конечно, хочу забить 10. Есть планка, к которой я иду. И хочется всегда выполнять поставленные цели перед собой.
– Также 5 мая "Заре" исполнилось 102 года! Для вас в футболке луганской команды, какое событие самое важное сейчас? Может, выход в финал Кубка Украины-2016?
– Это финал Кубка и первые игры в еврокубках. И, пожалуй, досадный вылет от "Фейеноорда" в Лиге Европы сезона 2014/2015… В матче в Роттердаме 50-60 тысяч фанатов на стадионе затихло, когда мы, проигрывая в три гола, сделали счет 3:3. Но не хватило сил и одной минуты удержать результат…
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