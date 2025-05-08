Бойко: В таком клубе, как Динамо, уже в 18 лет тебя развращают заработной платой

Экс-голкипер " Динамо " Денис Бойко с высоты прожитых лет рассказал, какой совет дал бы себе 18-летнему в киевском клубе.

"18-летний Денис Бойко… Такой себе ветреный человек. Хотелось бы, наверное, пожелать себе в 18 лет больше прислушиваться к старшим, больше слышать их советы, потому что в таком клубе, как "Динамо", когда уже в 18 лет тебя развращают – а это развращение в какой-то степени – большой заработной платой, имеешь много интересного, у тебя жизнь, наверное, немножко отличается от всех твоих 18-летних ровесников.

Здесь очень важно не потеряться, очень важно удержаться и пройти этот путь правильно. И для этого есть такие люди, как тот же президент Игорь Михайлович Суркис, который, с одной стороны, развращал финансовыми условиями молодых, но уже перспективных футболистов. С другой стороны, он, как отец, пытался абсолютно каждого футболиста удержать в нормальных человеческих рамках, чтобы эти финансовые условия не сломали их.

Это его выбор, что касается финансовых условий. Он, в принципе, делал, что хотел – и это нормально. Подписывались контракты – и это абсолютная норма. Но то, что он делал потом, как он воспитывал футболистов, пытался донести до них, что надо концентрироваться именно на игре. Я его услышал. Была у меня одна ситуация – там, где тоже я, наверное, не сдержался. Я не говорю сейчас о деньгах, но где-то заигрался, наверное, где-то взлетел куда-то, непонятно куда.

И в этот момент очень важно прислушиваться к взрослым, к тренерам, к руководителям, людям, которые уже прошли какую-то часть жизни, имеют колоссальный опыт и могут тебе честно, откровенно посоветовать, что нужно делать в той или иной ситуации. И именно умения слышать и прислушиваться хотелось бы себе 18-летнему пожелать в тот момент", – сказал Бойко.