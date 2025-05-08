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Не Динамо. Украинский клуб возглавил рейтинг доверия молодым игрокам в чемпионатах не из топ-5 лиг

Премьер-лига

У Руха показатель 64,3% игрового времени среди игроков не старше 21 года

Не Динамо. Украинский клуб возглавил рейтинг доверия молодым игрокам в чемпионатах не из топ-5 лиг

fcrukh.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный рейтинг, в котором составлен перечень европейских клубов не из топ-5 лиг с наибольшим процентом минут игрового времени у футболистов до 21 года.

По данному рейтинга его возглавил львовский "Рух". У львовского клуба показатель 64,3% игрового времени среди игроков не старше 21 года.

В топ-3 также попали австрийский "Зальцбург" и сербское "Единство".

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Рух (Львов)
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