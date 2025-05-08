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Не Динамо. Украинский клуб возглавил рейтинг доверия молодым игрокам в чемпионатах не из топ-5 лиг
У Руха показатель 64,3% игрового времени среди игроков не старше 21 года
fcrukh.com
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный рейтинг, в котором составлен перечень европейских клубов не из топ-5 лиг с наибольшим процентом минут игрового времени у футболистов до 21 года.
По данному рейтинга его возглавил львовский "
В топ-3 также попали австрийский "Зальцбург" и сербское "Единство".
???? % of minutes by ≤2⃣1⃣ year-old players, non-big-5 European top divisions ????— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 7, 2025
???? #RukhLviv ???????? 64.3%
???? #RBSalzburg ???????? 55.3%
???? #JedinstvoUb ???????? 49.5%#FCLuzern ???????? #Groningen ???????? #Westerlo ???????? #Haugesund ???????? #Zeleziarne ???????? #Nordsjaelland ???????? #Zilina ????????
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