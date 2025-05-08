Не Динамо. Украинский клуб возглавил рейтинг доверия молодым игрокам в чемпионатах не из топ-5 лиг

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный рейтинг, в котором составлен перечень европейских клубов не из топ-5 лиг с наибольшим процентом минут игрового времени у футболистов до 21 года.

По данному рейтинга его возглавил львовский " Рух ". У львовского клуба показатель 64,3% игрового времени среди игроков не старше 21 года.

В топ-3 также попали австрийский "Зальцбург" и сербское "Единство".