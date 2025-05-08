Премьер-лига
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Заря – Шахтер: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото: ФК Шахтар Донецьк
9 мая луганская "Заря" в 28 туре УПЛ 2024/25 в Киеве будет принимать действующего чемпиона Украины донецкий "Шахтер".
Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших в этих коллективах.
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В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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