Полесье - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Центральный матч 28 тура УПЛ 2024/25 пройдет в Житомире. Там местное "Полесье", которое борется за попадание в еврокубки, дома будет принимать лидера первенства киевское "Динамо".

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Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.