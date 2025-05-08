Будковский: На матч с Шахтером возьмем за пример нашу игру с Динамо

Форвард "Зари" Филипп Будковский поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ с "Шахтером", который состоится в пятницу, 9 мая.

– Как "Заря" настраивается на матч с "Шахтером"?

– Настраиваемся на бой. "Шахтер" – это гранд нашего чемпионата. С такой командой приятно играть. Потому выйдем на поле только за очками.

– С "Динамо" во втором круге "Заря" уже сыграла вничью 2:2. С этого поединка будете что-то брать в пример для матча с донецкой командой?

– Конечно. Настроение, характер, борьбу и положительный результат. Это то, что мы берём за пример (улыбается).