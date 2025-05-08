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Будковский: На матч с Шахтером возьмем за пример нашу игру с Динамо
В пятницу Заря сыграет с Шахтером
Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
Форвард "Зари" Филипп Будковский поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ с "Шахтером", который состоится в пятницу, 9 мая.
– Как "Заря" настраивается на матч с "Шахтером"?
– Настраиваемся на бой. "Шахтер" – это гранд нашего чемпионата. С такой командой приятно играть. Потому выйдем на поле только за очками.
– С "Динамо" во втором круге "Заря" уже сыграла вничью 2:2. С этого поединка будете что-то брать в пример для матча с донецкой командой?
– Конечно. Настроение, характер, борьбу и положительный результат. Это то, что мы берём за пример (улыбается).
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