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Будковский: На матч с Шахтером возьмем за пример нашу игру с Динамо

Премьер-лига

В пятницу Заря сыграет с Шахтером

Будковский: На матч с Шахтером возьмем за пример нашу игру с Динамо

Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

Новина українською

Форвард "Зари" Филипп Будковский поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ с "Шахтером", который состоится в пятницу, 9 мая.

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– Как "Заря" настраивается на матч с "Шахтером"?

– Настраиваемся на бой. "Шахтер" – это гранд нашего чемпионата. С такой командой приятно играть. Потому выйдем на поле только за очками.

– С "Динамо" во втором круге "Заря" уже сыграла вничью 2:2. С этого поединка будете что-то брать в пример для матча с донецкой командой?

– Конечно. Настроение, характер, борьбу и положительный результат. Это то, что мы берём за пример (улыбается).

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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