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Заря - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 9 мая состоятся два поединка в рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги.
Игровой день будут открывать "Заря" и "Шахтер". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени В. В Лобановского.
Луганчане в прошлом туре сыграли вничью с ЛНЗ (0:0), а "горняки" одержали уверенную победу над "Черноморцем" (4:0).
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Поединок начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 28-й тур. 09.05.2025
Киев, "Динамо" им. В.В Лобановского
"Заря" 15:30 "Шахтер"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
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