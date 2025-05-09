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Заря - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Заря - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня, 9 мая состоятся два поединка в рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

Игровой день будут открывать "Заря" и "Шахтер". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени В. В Лобановского.

Луганчане в прошлом туре сыграли вничью с ЛНЗ (0:0), а "горняки" одержали уверенную победу над "Черноморцем" (4:0).

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Поединок начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 28-й тур. 09.05.2025
Киев, "Динамо" им. В.В Лобановского
"Заря" 15:30 "Шахтер"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ

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Трансляция матча Заря - Шахтер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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