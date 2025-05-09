"Все удалось из запланированного". Твердохлеб оценил победу над Левым Берегом

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал домашнюю победу над "Левым Берегом" (4:0) в 21-м туре УПЛ.

- Егор, поздравляем с дублем. Как тебе игра?

- Впечатления положительные, самое главное - мы смогли взять три зачетных балла и продолжить борьбу за четвертую позицию. Я думаю, что все удалось из запланированного. Акцент был на получении трех очков. В принципе, я считаю, что мы смогли выполнить то, что от нас просил тренер и достигли желаемого результата.

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- Поддержка как всегда на уровне?

- Да, приятно играть в Кривом Роге при поддержке наших болельщиков. Они нас всегда поддерживают и гонят только вперед, чтобы мы забивали еще больше голов, это мотивирует нас.

- Ты побил рекорд Игоря Ниченко 23-летней давности.

- Да, я узнал на поле об этом. Перед игрой говорили, что еще несколько игр и я буду близок к этой отметке, могу побить рекорд, но для себя не ставил такую цель, а просто играл. Цель была забивать, а не побить рекорд, поэтому очень доволен, что смог для себя преодолеть такую отметку. Это очень приятно, я очень доволен.

- Уже в воскресенье - очередная игра, против "Колоса"...

- Самое главное, что есть победа, а восстанавливаться с положительными эмоциями гораздо легче и лучше. Поэтому я не думаю, что с этим будут какие-то проблемы, - сказал Твердохлеб.