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Эюпспор получил официальное предложение от Шахтера по Турану

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Горняки продолжает поиски потенциальной замены Марино Пушичу

Эюпспор получил официальное предложение от Шахтера по Турану

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Эюпспора" Мурат Озкая подтвердил информацию, что "Шахтер" сделал официальное предложение в отношении главного тренера Арды Турана, пишет AS.

Бывший игрок и тренер "Галатасарая" Некати Атеш, близкий друг Арды Турана, рассказал изданию, что он посоветовал ему принять предложение донецкого клуба. Также, по его словам, Туран ставит перед собой цель возглавить "Атлетико" после ухода Диего Симеоне.

"Мы всегда общаемся с Ардой Тураном. Я прекрасно знаю, что его главная цель - закрепиться на посту тренера "Атлетико" после ухода Диего Симеоне. Самое главное, что руководство клуба тоже хочет его видеть, и они следят за его развитием как тренера", - сказал Некати Атеш.

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Ранее сообщалось, что спортивный директор "горняков" Дарио Срна провел переговоры с Тураном в Стамбуле.

В настоящее время "Шахтер" возглавляет Марино Пушич. Команда занимает третью строчку турнирной таблицы УПЛ.

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Источник:
AS
Опубликовал: Алина Ерофеева
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