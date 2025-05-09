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Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В пятницу, 9 мая состоится еще один матч 28-го тура, в котором "Полесье" примет на своем поле "Динамо".
Обе команды продолжают решать важные турнирные задачи. Киевляне стремятся сохранить лидерство в чемпионате, тогда как житомиряне не теряют надежды пробиться в еврокубковую зону.
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Матч начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 28-й тур. 09.05.2025
Житомир, "Центральный городской стадион"
"Полесье" 18:00 "Динамо"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
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