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Оболонь – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Оболонь – ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Оболонь – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: Оболонь

Новина українською

Встреча коллективов, которые расположились в турнирной таблице над зоной переходных матчей. Победа любой из команд фактически обеспечит ей спокойную жизнь на финише сезона. "Оболонь" находится в лучшей форме, ведь сумела победить основных конкурентов и выбралась из зоны переходных матчей. "ЛНЗ" во главе с Григорчуком никак не может найти свою игру и не побеждает уже 6 матчей подряд.

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Поединок двадцать восьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Оболонь" - "ЛНЗ" состоится в субботу, 10 мая 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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