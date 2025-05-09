Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Оболонь – ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Оболонь
Встреча коллективов, которые расположились в турнирной таблице над зоной переходных матчей. Победа любой из команд фактически обеспечит ей спокойную жизнь на финише сезона. "Оболонь" находится в лучшей форме, ведь сумела победить основных конкурентов и выбралась из зоны переходных матчей. "ЛНЗ" во главе с Григорчуком никак не может найти свою игру и не побеждает уже 6 матчей подряд.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок двадцать восьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Оболонь" - "ЛНЗ" состоится в субботу, 10 мая 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Контракт согласован. Реал выбрал нового главного тренера
- Полесье – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025
- Сумасшествие! В сезоне 2025/26 от Англии сыграет 6 команд в Лиге Чемпионов
- Шахтер сложил полномочия чемпиона. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире