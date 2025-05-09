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Несколько игроков не помогут Вересу в следующем матче УПЛ

Премьер-лига
Несколько игроков не помогут Вересу в следующем матче УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

10 мая "Верес" проведет выездной против против "Руха" в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги.

По информации Sport.ua, не смогут принять участие в игре еще не сумевший восстановиться после повреждения Назар Балаба, а также дисквалифицированные Гиорги Куция и Богдан Когут.

Также до конца сезона в составе ровенского клуба вылетели Самуэль Нонго и Василий Гакман.

На данный момент "Верес" опережает "Рух" на один балл в турнирной таблице, занимая восьмое место.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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