Премьер-лига
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Несколько игроков не помогут Вересу в следующем матче УПЛ
Фото: НК Верес
10 мая "Верес" проведет выездной против против "Руха" в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги.
По информации Sport.ua, не смогут принять участие в игре еще не сумевший восстановиться после повреждения Назар Балаба, а также дисквалифицированные Гиорги Куция и Богдан Когут.
Также до конца сезона в составе ровенского клуба вылетели Самуэль Нонго и Василий Гакман.
На данный момент "Верес" опережает "Рух" на один балл в турнирной таблице, занимая восьмое место.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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