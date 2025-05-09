Пидгурский - о матче с Вересом: Настроены взять реванш за поражение в Ровно

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский поделился мыслями о предстоящем матче 28-го тура УПЛ с "Вересом".

"Мы разобрали игру "Вереса" и определили их сильные и слабые стороны. Команда хорошо готовится к этому матчу и настроена взять реванш за обидное поражение в Ровно в первом круге. Сейчас у "Руха" боевой настрой.

Ровенчане - атлетическая команда, которая играет в вертикальный футбол. У "Вереса" опасные нападающие и на них следует обратить внимание и не давать им пространство. Эта команда постоянно навязывает борьбу и важно будет выиграть подбор в матче с этим соперником.

Для нас каждый домашний матч является важным, особенно сейчас в конце сезона. Хочется порадовать болельщиков положительным результатом и хорошей игрой. Поддержка фанатов важна для "Руха", поэтому приглашаем зрителей на стадион в субботу", - приводит слова Пидгурского клубная пресс-служба.