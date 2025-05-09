В Днепре построят новый стадион для академии Днепр-75

Председатель Ассоциации футбола Днепропетровской области Алексей Марков прокомментировал возрождение легендарной футбольной школы Днепра "Днепр-75".

- Мы празднуем пятьдесят лет в футбольной школе "Днепр-75". Школе, которая подарила Днепру, области и Украине очень много известных футболистов, легенд, которые стали очень выдающимися футболистами. Я хочу поблагодарить Геннадия Владиславовича Буткевича - это невероятный человек, который помогает не только Житомиру, но и Днепропетровской области, Днепру. Он помог провести это мероприятие, поэтому спасибо ему и ФК "Полесье".

Геннадий Владиславович принял решение открывать в Днепре футбольную академию, которая будет называться "Днепр-75". Это невероятное событие, о котором еще никто не знает. Мы сегодня планируем объявить об этом, и в ближайшее время мы найдем место под новый стадион, там будет базироваться новая академия "Днепр-75".

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- То есть будет строиться совсем другой стадион, совсем все по-новому?

- Да, все будет новое, все будет сначала. И мы обязаны Геннадию Владиславовичу, что он принял такое решение, в своем родном городе, провести и строить такую футбольную академию. Я обратился к нему за помощью, и он принял решение, что давайте откроем футбольную академию, потому что такие традиции, такая история должны быть и не заканчиваться в таком большом городе, - сказал Марков пресс-службе житомирского клуба.