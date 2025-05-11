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Ингулец - Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Ингулец - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
С турнирной точки зрения чрезвычайно важный матч для обеих команд. "Ингулец" и "Левый Берег“ продолжают бороться за сохранение прописки в УПЛ, поэтому каждый зачетный пункт для них на вес золота.
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"Ингулец" в прошлом туре разгромно уступил "Динамо“. "Левый Берег" в перенесенном матче 21-го тура также со счетом 0:4 уступил "Кривбассу“. Таким образом, киевляне проиграли уже три матча подряд.
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Поединок двадцать восьмого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Левый Берег" состоится в понедельник, 12 мая 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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