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Шахтер не спешит с выбором нового тренера - фаворита в шорт-листе нет

Премьер-лига

Решение относительно Пушича примут после завершения сезона

Шахтер не спешит с выбором нового тренера - фаворита в шорт-листе нет

shakhtar.com

Новина українською

Telegram-канал ТаТоТаке опровергает информацию том, что руководство "Шахтера" провело личные переговоры с Арда Тураном и сделало официальное предложение турецкому клубу "Эюпспор" по его тренеру.

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Источник пишет, что Туран действительно входит в шорт-лист потенциальных кандидатов на пост наставника "горняков". В списке также значатся как минимум еще пять специалистов, среди которых только один украинец - Руслан Ротань. Однако, по состоянию на сегодня, стратегическое решение относительно будущего Марино Пушича не принято.

Теоретически, босниец еще может доработать весь контракт с "Шахтером", который истекает летом следующего года. Окончательное решение будет принято после финала Кубка Украины и завершения сезона в УПЛ.

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Арда Туран Шахтер (Донецк) ТаТоТаке Марино Пушич Эюпспор (Турция)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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