Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер не спешит с выбором нового тренера - фаворита в шорт-листе нет
Решение относительно Пушича примут после завершения сезона
shakhtar.com
Telegram-канал ТаТоТаке опровергает информацию том, что руководство "Шахтера" провело личные переговоры с Арда Тураном и сделало официальное предложение турецкому клубу "Эюпспор" по его тренеру.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Источник пишет, что Туран действительно входит в шорт-лист потенциальных кандидатов на пост наставника "горняков". В списке также значатся как минимум еще пять специалистов, среди которых только один украинец - Руслан Ротань. Однако, по состоянию на сегодня, стратегическое решение относительно будущего Марино Пушича не принято.
Теоретически, босниец еще может доработать весь контракт с "Шахтером", который истекает летом следующего года. Окончательное решение будет принято после финала Кубка Украины и завершения сезона в УПЛ.
Популярное сейчас
- Известны финалисты Лиги Европы и Лиги Конференций, успехи Свитолиной и вероятный новый тренер Шахтера. Главные новости за 8 мая
- Сумасшествие! В сезоне 2025/26 от Англии сыграет 6 команд в Лиге Чемпионов
- Топовое противостояние. Определились финалисты Лиги Конференций
- Эпицентру, чтобы принимать матчи УПЛ на своем стадионе, нужно устранить один основной недостаток
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет