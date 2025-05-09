  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Определился лучший игрок ЛНЗ в апреле

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определился лучший игрок ЛНЗ в апреле

Премьер-лига

На награду претендовали четверо исполнителей

Определился лучший игрок ЛНЗ в апреле

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

ЛНЗ сообщил результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в апреле.

Награда досталась вингеру Мухаррему Яшари, который набрал 40% голосов.

27-летний футболист в минувшем месяце провел за "фиолетовых" четыре матча и отметился ассистом в поединке с "Шахтером" (1:4).

На индивидуальную награду также претендовали Геннадий Пасич (28%), Евгений Кучеренко (26%) и Хайдин Салиху (6%).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, ЛНЗ занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 28 пунктов.

По теме
yellow-arrow
Форвард Зари откровенно оценил работу Бартуловича: Никаких претензий
yellow-arrow
Оболонь – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
yellow-arrow
Шахтер не спешит с выбором нового тренера - фаворита в шорт-листе нет
Геннадий Пасич ЛНЗ (Черкассы) Евгений Кучеренко Мухаррем Яшари Хайдин Салиху
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости