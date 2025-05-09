Определился лучший игрок ЛНЗ в апреле

ЛНЗ сообщил результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в апреле.

Награда досталась вингеру Мухаррему Яшари, который набрал 40% голосов.

27-летний футболист в минувшем месяце провел за "фиолетовых" четыре матча и отметился ассистом в поединке с "Шахтером" (1:4).

На индивидуальную награду также претендовали Геннадий Пасич (28%), Евгений Кучеренко (26%) и Хайдин Салиху (6%).

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Напомним, ЛНЗ занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 28 пунктов.