Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определился лучший игрок ЛНЗ в апреле
На награду претендовали четверо исполнителей
Фото: ФК ЛНЗ
ЛНЗ сообщил результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в апреле.
Награда досталась вингеру Мухаррему Яшари, который набрал 40% голосов.
27-летний футболист в минувшем месяце провел за "фиолетовых" четыре матча и отметился ассистом в поединке с "Шахтером" (1:4).
На индивидуальную награду также претендовали Геннадий Пасич (28%), Евгений Кучеренко (26%) и Хайдин Салиху (6%).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, ЛНЗ занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 28 пунктов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Контракт согласован. Реал выбрал нового главного тренера
- Полесье – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025
- Топовое противостояние. Определились финалисты Лиги Конференций
- Йовичевич получил предложение возглавить клуб УПЛ с еврокубковыми амбициями
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000