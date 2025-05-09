Форвард Зари откровенно оценил работу Бартуловича: Никаких претензий

Нападающий "Зари" Филипп Будковский дал свою оценку исполняющему обязанности главного тренера команды Младену Бартуловичу.

- Начали распространяться слухи о смене тренера. Бартулович заслуживает еще один сезон?

- К Младену в команде никаких претензий. У него неплохо получается, как для фактически первого сезона в УПЛ в качестве главного тренера. Хотим работать дальше с Бартуловичем. Все нравится в его работе, - сказал Будковский в комментарии изданию Украинский футбол.

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Напомним, что "Заря" сейчас идет на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 36 баллов.