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Центрбек Ворсклы отказался комментировать возможный уход из клуба

Премьер-лига

Игрок сосредоточен на борьбе за выживание в УПЛ

Центрбек Ворсклы отказался комментировать возможный уход из клуба

Фото: ФК Ворскла

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Молодой центральный защитник "Ворсклы" Даниил Хрипчук не подтвердил, но и не опроверг слухи о своем трансфере летом.

"Пока не могу ничего конкретного сказать об этих слухах, сейчас задача остаться в Премьер-лиге. А как будет дальше - посмотрим. Пока нет смысла об этом говорить", - ответил Хрипчук для Sport-express.ua.

Ранее была информация, что Хрипчук уже ведет переговоры с другими клубами УПЛ. Также сообщалось об интересе к Данилу из Испании.

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В текущем сезоне 21-летний центрбек провел 20 матчей за полтавчан во всех турнирах.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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