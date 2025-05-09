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Начало 28-го тура. Названы стартовые составы на матч Зари и Шахтера
Основные 11-ки команд
Фото: Шахтар
"Заря" примет "Шахтер" в рамках первого поединка 28-го тура УПЛ. Команды определились со стартовыми составами на игру.
"Заря": Сапутин - Тронтель, Джордан, Башич, Рейс - Дрышлюк, Попара, Мичин - Слесар, Вантух, Будковский.
Запасные: Турбаевский, Мацапура, Маткевич, Василец, Кораблин, Яцик, Горбач, Белоцерковец, Кирюханцев
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"Шахтер": Фесюн - В. Тобиас, Грам, Бондарь, П. Энрике - Марлон, Крыськив, Бондаренко - Педриньо, Кевин, Эгиналду
Запасные: Пузанков, Твардовский, Траоре, Швед, Азаров, Кауан, Цуканов, Назарина, Алиссон, Невертон, Фарина
Матч пройдет в Киеве на стадионе "Динамо имени Валерия Лобановского". Начало - в 15:30 по Киеву.
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