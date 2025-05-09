УПЛ. Заря - Шахтер 0:0. Подарок для Александрии

В Киеве на стадионе "Динамо" в матче 28-го тура УПЛ луганская "Заря" принимала донецкий "Шахтер". Подопечные Марино Пушича еще сохраняли теоретические шансы на второе место, но для этого им стоит все заключительные матчи сезона выиграть и надеяться на существенные подарки от "Александрии". Луганский коллектив турнирных задач уже не решает.

В прошлом туре "Заря" на выезде сыграла вничью с ЛНЗ, а "Шахтер" разгромил "Черноморец". Младен Бартулович сегодня оставил в запасе Кораблина и Яцика. Вместо них с первых минут вышли Жуниньо и Дрышлюк. У "горняков" сегодня в стартовом составе вышли: Педро Энрике, Эгиналду и Кевин.

Подопечные Пушича прогнозируемо с первых минут начали контролировать мяч, но играли слишком банально. На 17-й минуте гости остались в меньшинстве. Грам ударил по ноге Будковского и это вторая желтая для защитника "Шахтера". Первую желтую легионер "горняков" получил за чрезмерные эмоции. На место Грама опустился опорный полузащитник Марлон Гомес.

Через две минуты после удаления опасно пробивал Педриньо, но надежно сыграл Сапутин. Шикарную возможность открыть счет упустил Кевин, который из выгодной позиции пробил мимо ворот. Сами себе привозили проблемы защитники "Зари". В меньшинстве гораздо активнее заиграли гости, но в середине тайма очень повезло "Шахтеру". Мяч после удара Слесаря попал в перекладину. В конце тайма подопечные Бартуловича смогли отвести игру от собственных ворот. На перерыв команды ушли без голов. Сильно подвел свою команду Грам, но даже несмотря на игру в меньшинстве "Шахтер" мог открывать счет.

В начале второго тайма после идеальной передачи Эгиналду не реализовал выход один на один Кевин. Свое мастерство в этом эпизоде продемонстрировал Сапутин. А в следующей атаке в пустые ворота не попал Будковский. С реализацией у обеих команд сегодня были существенные проблемы. Много сумбура было в игре "Шахтера". Стоит отдать должное футболистам луганского коллектива, которые не играли на удержание счета. В конце встречи "горняки" активизировались, но никак не могли довести атаки до логического завершения.

В итоге, игра так и завершилась вничью. Таким образом, уже в воскресенье "Александрия" может себе гарантировать второе место.

Vbet Лига. 28-й тур

"Заря" - "Шахтер" 0:0

Удаление: Грам (17)

"Заря": Сапутин - Тронтель, Джордан, Башич, Жуниньо - Мичин, Дрышлюк (Билоцерковец, 60), Попара - Слесар (Яцык, 57), Будковский, Вантух (Горбач, 79)

"Шахтер": Фесюн - Винисиус (Назарина, 60), Бондарь, Грам, Педро Энрике - Бондаренко, Марлон (Фарина, 68), Крыськив - Педриньо да Силва (Невертон, 60), Эгиналду (Цуканов, 60), Кевин (Швед, 74)