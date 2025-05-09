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Шахтер с 17-й минуты играет против Зари в меньшинстве. Реакция Будковского бесценна. ФОТО, ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

0:0 к перерыву

Шахтер с 17-й минуты играет против Зари в меньшинстве. Реакция Будковского бесценна. ФОТО, ВИДЕО

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 28-го тура УПЛ открывается матчем, в котором "Заря" принимает "Шахтер".

И уже на 17-й минуте "горняки" остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку удаление получил центрбек Алаа Грам. Интересно, что тунисец дважды получал предупреждения в эпизодах с Будковским.

При этом бесценна реакция форварда "Зари".

Ну а счет к перерыву 0:0, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

Шахтер с 17-й минуты играет против Зари в меньшинстве. Реакция Будковского бесценна. ФОТО, ВИДЕО - изображение 1
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Заря (Луганск) Филипп Будковский Шахтер (Донецк) Алаа Грам
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Комментарии
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Kondor (Веселе)
09.05.2025 в 16:48
Це те,що й очікувалось від Зорі: Провокувати ,вимотувати,калічити.
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
09.05.2025 в 16:48
Це те,що й очікувалось від Зорі: Провокувати ,вимотувати,калічити.
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1
2
avatar
Djon (Україна)
09.05.2025 в 17:27
тупий використаний гумовий виріб
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