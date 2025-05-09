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Шахтер с 17-й минуты играет против Зари в меньшинстве. Реакция Будковского бесценна. ФОТО, ВИДЕО
0:0 к перерыву
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Календарь 28-го тура УПЛ открывается матчем, в котором "Заря" принимает "Шахтер".
И уже на 17-й минуте "горняки" остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку удаление получил центрбек Алаа Грам. Интересно, что тунисец дважды получал предупреждения в эпизодах с Будковским.
При этом бесценна реакция форварда "Зари".
Ну а счет к перерыву 0:0, а UA-Футбол ведет
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Kondor (Веселе)
09.05.2025 в 16:48
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