Шахтер с 17-й минуты играет против Зари в меньшинстве. Реакция Будковского бесценна. ФОТО, ВИДЕО

Календарь 28-го тура УПЛ открывается матчем, в котором "Заря" принимает "Шахтер".

И уже на 17-й минуте "горняки" остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку удаление получил центрбек Алаа Грам. Интересно, что тунисец дважды получал предупреждения в эпизодах с Будковским.

При этом бесценна реакция форварда "Зари".